أخبار عاجلة

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر -
تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة -
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

قرارات جديدة من الداخلية بشأن استخراج بطاقة الرقم القومي و «الفيش والتشبيه»

Print
قرارات جديدة من الداخلية بشأن استخراج بطاقة الرقم القومي و «الفيش والتشبيه» قرارات جديدة من الداخلية بشأن استخراج بطاقة الرقم القومي و «الفيش والتشبيه»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرارات جديدة اتخذتها وزارة الداخلية لـ استخراج بطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة الميلاد والقيد العائلي في أسرع وقت ممكن، وقال مصدر أمني أن الهدف من القرارات التسهيل على المواطنين في استخراج المستندات الرسمية من السجل المدني.

وأصدرت الداخلية قرارًا جديدًا في وطباعة واستخراج صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه»، كما أصدرت الوزارة 5 قرارات تم تطبيقها في السجل المدني بشأن استمارة بطاقة الرقم القومي وإجراءات استخراجها في القاهرة والمحافظات.

1- الدخول هنـــا على موقع وزارة الداخلية

2- الدخول إلى حسابك أو تسجيل حساب جديد.

3- الضغط على الأدلة الجنائية، ثم اختيار صحيفة الجنائية المميكنة.

أكدت وزارة الداخلية ان استخراج صحيفة الحالة الجنائية «الفيش والتشبيه» المميكنة، يشترط أن يكون مقدم الطلب سبق له أن استخرج بطاقة رقم قومي أو صحيفة الحالة الجنائية وأُخذت بصماته فيها.

استخراج فيش وتشبيه - صورة أرشيفية

1- نموذج الصحيفة الجنائية العادية سعرها 29 جنيهًا.

2- نموذج الصحيفة الجنائية العاجلة سعرها 34 جنيهًا.

3- نموذج صحيفة الجنائية المميكنة سعرها 49 جنيهًا.

أصدرت وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة 4 قرارات لتسهيل استخراج البطاقة الشخصية والشهادات الميلاد والقيد العائلي وهي:

1- إصدار الوزارة ثلاث أنواع من استمارة البطاقة الشخصية الأولى مميزة بـ 170 جنيها، والثانية العاجلة بـ 120 جنيها، والثالثة العادية بـ 45 جنيها.

2- مد ساعات العمل حتى الساعة التاسعة مساء في بعض مكاتب السجل في بجميع المحافظات.

3- افتتاح مكاتب السجل المدني جديدة في 5 مولات في القاهرة والجيزة.

4- إرسال موظفين السجل المدني إلى الحالات الإنسانية بالمستشفيات بهدف استخراج البطاقة الشخصية وكذلك لكبار السن في المنازل.

1- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على بطاقة مصري الجنسية.

2- ألا يقل السن المتقدم عن 16 عام.

3- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي مسجلا في السجل المدني ولديه بيانات.

وأقرأ أيضا.. احذر من الحالة الاجتماعية في البطاقة الشخصية .. غرامة بعد 3 شهور من الزواج

افتتاح السجل المدنى - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالًا في الأسعار لأكثر من 45 صنفًا

مهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالًا في الأسعار لأكثر من 45 صنفًا

مهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالًا في الأسعار لأكثر من 45 صنفًا

مهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالًا في الأسعار لأكثر من 45 صنفًا

نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

تراجع أسعار النفط إثر ارتفاع إصابات كوفيد-19

تراجع أسعار النفط إثر ارتفاع إصابات كوفيد-19