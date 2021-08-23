قرارات جديدة من الداخلية بشأن استخراج بطاقة الرقم القومي و «الفيش والتشبيه»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرارات جديدة اتخذتها وزارة الداخلية لـ استخراج بطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة الميلاد والقيد العائلي في أسرع وقت ممكن، وقال مصدر أمني أن الهدف من القرارات التسهيل على المواطنين في استخراج المستندات الرسمية من السجل المدني.

وأصدرت الداخلية قرارًا جديدًا في وطباعة واستخراج صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه»، كما أصدرت الوزارة 5 قرارات تم تطبيقها في السجل المدني بشأن أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي وإجراءات استخراجها في القاهرة والمحافظات.

1- الدخول هنـــا على موقع وزارة الداخلية

2- الدخول إلى حسابك أو تسجيل حساب جديد.

3- الضغط على الأدلة الجنائية، ثم اختيار صحيفة الجنائية المميكنة.

أكدت وزارة الداخلية ان استخراج صحيفة الحالة الجنائية «الفيش والتشبيه» المميكنة، يشترط أن يكون مقدم الطلب سبق له أن استخرج بطاقة رقم قومي أو صحيفة الحالة الجنائية وأُخذت بصماته فيها.

استخراج فيش وتشبيه - صورة أرشيفية

1- نموذج الصحيفة الجنائية العادية سعرها 29 جنيهًا.

2- نموذج الصحيفة الجنائية العاجلة سعرها 34 جنيهًا.

3- نموذج صحيفة الجنائية المميكنة سعرها 49 جنيهًا.

أصدرت وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة 4 قرارات لتسهيل استخراج البطاقة الشخصية والشهادات الميلاد والقيد العائلي وهي:

1- إصدار الوزارة ثلاث أنواع من استمارة البطاقة الشخصية الأولى مميزة بـ 170 جنيها، والثانية العاجلة بـ 120 جنيها، والثالثة العادية بـ 45 جنيها.

2- مد ساعات العمل حتى الساعة التاسعة مساء في بعض مكاتب السجل في بجميع المحافظات.

3- افتتاح مكاتب السجل المدني جديدة في 5 مولات في القاهرة والجيزة.

4- إرسال موظفين السجل المدني إلى الحالات الإنسانية بالمستشفيات بهدف استخراج البطاقة الشخصية وكذلك لكبار السن في المنازل.

1- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على بطاقة مصري الجنسية.

2- ألا يقل السن المتقدم عن 16 عام.

3- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي مسجلا في السجل المدني ولديه بيانات.

وأقرأ أيضا.. احذر من الحالة الاجتماعية في البطاقة الشخصية .. غرامة بعد 3 شهور من الزواج