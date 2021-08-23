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زكي عبدالفتاح: «تصرف جنش خطأ كبير.. ولا بد من رحيل عواد»

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زكي عبدالفتاح: «تصرف جنش خطأ كبير.. ولا بد من رحيل عواد» زكي عبدالفتاح: «تصرف جنش خطأ كبير.. ولا بد من رحيل عواد»

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انتقد زكي عبدالفتاح، مدرب حراس مرمى الوطني الأسبق والحالي لنادي لوس أنجلوس الأمريكي، محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى ، بعد مغادرته لمعسكر القلعة البيضاء بشكل مفاجئ بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وقال زكي عبدالفتاح في تصريحات تلفزيونية: «تصرف جنش، قبل مباراة سيراميكا، خطأ كبير، الحارس حصل على فرصته في العديد من المباريات هذا الموسم، ما بين الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا، ومن الوارد تطبيق سياسة التدوير بينه وبين زملائه محمد أبوجبل ومحمد عواد، ولابد من إحترام قرار الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، خاصةً أن التوقيت ليس مناسباً لارتكاب مثل هذه الأفعال، فالفريق يحتاج إلى التكاتف من الجميع في هذه المرحلة».

وأشار: «الراتب الكبير الذي يتقاضاه محمد عواد في الزمالك، سيعيق استمراره بصفوف الفريق، ولابد من رحيله بنهاية الموسم الجاري خاصةً في ظل ابتعاده عن المشاركات.

وعن المنافسة بين الأهلي والزمالك في الدوري، قال: «الأهلي كان لديه أفضلية كبيرة بسبب مبارياته المؤجلة عقب انتهاء رحلته الإفريقية وتتويجه باللقب العاشر لدوري الأبطال، ولكن الفريق فرط في العديد من النقاط مثل التعادل أمام بيراميدز والبنك الأهلي والإسماعيلي بالإضافة إلى طلائع الجيش، ولذلك أرى أن لاعبي المارد الأحمر أهدوا لقب الدوري العام على طبق من ذهب إلى نادي الزمالك».

المصرى اليوم

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