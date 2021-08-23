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وكيل لاعبين: الاتحاد السكندري يضع الرتوش الأخيرة لضم نجم

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وكيل لاعبين: الاتحاد السكندري يضع الرتوش الأخيرة لضم نجم الزمالك وكيل لاعبين: الاتحاد السكندري يضع الرتوش الأخيرة لضم نجم

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اقترب مسؤولو نادي نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، من التعاقد مع محمد عبدالسلام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سيد مرعي، وكيل أعمال محمد عبدالسلام، في تصريحات تلفزيونية: «نادي الاتحاد الزمالك دخل في مفاوضات قوية مع إدارة نادي الزمالك، من أجل التعاقد مع محمد عبدالسلام، في الميركاتو الصيفي الجاري».

وأضاف: «الاتحاد السكندري، اقترب من الحصول على خدمات محمد عبدالسلام، حيث وصلت الصفقة للرتوش الأخيرة بالاتفاق مع إدارة الزمالك».

وعن توقيع عمر كمال عبدالواحد، جناح المصري لنادي الزمالك، قال: «عمر كمال، أخطأ بإعلان إنتقاله للزمالك في الوقت الحالي وقبل إنتهاء الموسم الجار»، مضيفًا: «عمر كمال لاعب صغير في السن ولا يمتلك أي خبرات كبير، ويجب ألا نضع على اللاعب ضغوطات كبيرة».

المصرى اليوم

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