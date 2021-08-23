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اقترب مسؤولو نادي نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، من التعاقد مع محمد عبدالسلام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سيد مرعي، وكيل أعمال محمد عبدالسلام، في تصريحات تلفزيونية: «نادي الاتحاد الزمالك دخل في مفاوضات قوية مع إدارة نادي الزمالك، من أجل التعاقد مع محمد عبدالسلام، في الميركاتو الصيفي الجاري».

وأضاف: «الاتحاد السكندري، اقترب من الحصول على خدمات محمد عبدالسلام، حيث وصلت الصفقة للرتوش الأخيرة بالاتفاق مع إدارة الزمالك».

وعن توقيع عمر كمال عبدالواحد، جناح المصري لنادي الزمالك، قال: «عمر كمال، أخطأ بإعلان إنتقاله للزمالك في الوقت الحالي وقبل إنتهاء الموسم الجار»، مضيفًا: «عمر كمال لاعب صغير في السن ولا يمتلك أي خبرات كبير، ويجب ألا نضع على اللاعب ضغوطات كبيرة».