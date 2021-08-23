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بدء إزالة قصر توفيق أندراوس التاريخي في مدينة الأقصر (صور)

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بدء إزالة قصر توفيق أندراوس التاريخي في مدينة الأقصر (صور) بدء إزالة قصر توفيق أندراوس التاريخي في مدينة الأقصر (صور)

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بدأت سلطات محافظة الأقصر، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أعمال إزالة قصر توفيق باشا أندراوس الشهير، الموجود داخل حرم معبدالأقصر، والمطل على كورنيش النيل بمدينة الأقصر التاربخية.

ازالة قصر توفيق أندراوس التاريخى بالاقصر

وأوضحت مصادر بالاقصر، أن قرار الهدم جاء على خلفية صدور قرار من وزارة الآثار بنزع ملكية القصر الذي تجاوز عمره 120 عامًا، لحجبه بانوراما معبد الأقصر من الجانب الغربي ناحية النيل، وتنفيذ قرار الازالة الذي صدر في هذا الأمر.

ازالة قصر توفيق أندراوس التاريخى بالاقصر

يذكر أن قصر توفيق أندراوس، شهد أحداثًا تاريخية كبرى مثل استضافة القصر للزعيم سعد زغلول، بعدما أصدرت السلطات الإنجليزية بتقييد حركته، كما يحتوي القصر على العديد من التحف الفنية النادرة وسيارة مطلية بالذهب وغيرها من المقتنيات.

كما شهد القصر في عام 2013 جريمة قتل ابنتى توفيق باشا أندراوس في ظروف غامضة.

المصرى اليوم

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