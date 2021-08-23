النيابة العامة: السلامة المرورية تتمتع بحماية جزائية تُرتِّب على السائقين مسؤولية كبيرة

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أكدت أن تجاوز السرعات المقرَّرة من الجرائم الخطيرة الموجبة للتوقيف

أوضحت النيابة العامة أن السلامة المرورية تتمتع بحماية جزائية مشددة، تُرتِّب على سائق المركبة مسؤولية تجاه السلوكيات والممارسات المتعلقة بتجاوز السرعة بما يُعرِّض السلامة العامة للخطر، وتُعدُّ جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع تويتر: "تُعدُّ قضايا السير التي تقع أثناء قيادة المركبة بما يُعرِّض السلامة العامة للخطر وفق الآتي: تجاوز السرعة بأكثر من 30/ كم في الساعة، على الطريق 140 كم / ساعة، تجاوز السرعة بأكثر من 50 كم / في الساعة إذا كانت السرعة المحددة على الطريق من 120 كم/ ساعة، فأقل، ونتج منها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على واحد وعشرين يومًا، موجبة للمساءلة القانونية".

وتابعت: "تتصف هذه السلوكيات بكونها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".