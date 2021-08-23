«محدش بينام من غير عشا».. أحمد عبدالعزيز يرد على شائعة «بيع عفش البيت»

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قال الفنان أحمد عبدالعزيز، إن «الفن الرديء يطرد الفن الجيد، وهناك أسباب كثيرة وراء ذلك، أهمها أن الفن الرديء سهل وسلس وغير مكلف».

أضاف عبدالعزيز، خلال حواره مع معتز عبدالفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»: «أقدر دلوقتي ألّف 15 أغنية تافهة ملهاش أي معنى وملهاش أي علاقة بالشعر ولا بالغناء، ولكن إذا أردت أني ألّف أغنية لها علاقة بالشعر والغناء من الناحية الفنية فالموضوع محتاج وقت ومجهود».

تابع: «الفن الرديء والفن الجيد يتساويان في الربح، ولهذا الفن الرديء أكثر ربحا لأنه أسهل وأقل تكلفة، الفن الرديء بيتسلق، وإحنا عايزين نرجع لورا عشان نتقدم، لازم نشوف إحنا كنا فين ونستمد من الماضي ما يساعدنا على التقدم للأمام».

استكمل: «علينا أن نستلهم من أعمال توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وطه حسين وعباس العقاد، ونستلهم من موسيقى عبدالوهاب والقصبجي ومحمد فوزي، ونعيد أعمال السينما المصرية في نسخ جديدة.. القديم كان فيه قيمة».

وردا على شائعة «بيعه عفش البيت»؛ قال: «الكلام ده طبعا مش حقيقي، ربنا مبيسبش حد من غير عشا، وأحيانا بقبل أحسن الأدوار الوحشة المعروضة عليّا، حتى لو مش مبسوط أوي وبعمله من ورا ضهري، لكن بعمل كده مضطرا».