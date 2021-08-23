محافظ كفر الشيخ يوافق على تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام لـ245 درجة

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صرح احمد السماحى، المتحدث الرسمى لمحافظة كفر الشيخ، بأن المحافظ اللواء جمال نورالدين وافق على تخفيض الحد الأدنى لمجموع القبول بالصف الاول الثانوى العام لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١، من مجموع ٢٤٦ درجة إلى ٢٤٥ درجة، لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب، وبهدف استكمال القوة الاستيعابية التي تسمح بها الفصول وحرصاً على مصالح الطلاب وحرصاً على العملية التعليمية.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ان ذلك جاء بناءً على رغبة أولياء الامور بتحفيض مجموع القبول بالثانوى العام، فعدد الناجحين في الشهادة الاعدادية ٥١٩٦٣ طالب، والاماكن المتاحه بالصف الأول الثانوى ٥٣٠ فصل بزيادة ٣٠ فصل عن العام الماضى، ونتيجة لتقديم الكثير من الطلاب لمدارس التمريض ومدرسة الضبعة النووية، ومدارس التعليم الفنى نظام الخمس سنوات، تم اتاحة عدد من الاماكن بالفصول، لتصل كثافة الفصل الواحد ٥٨ طالب مما يحقق السعه الاستعابيه للفصول بالكثافه الممكنه لتحقيق التطوير اللازم للمنظومة التعليميه.

واضاف محافظ كفرالشيخ، ان الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مشدداً على ان يتم الالتزام في جميع الحالات بميزانية الفصول والخطة والكثافة القانونية المقررة.