هيثم شعبان: سيراميكا كليوباترا يستعد من اليوم لانطلاق الموسم الجديد

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قال هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إنه سعيد بتجديد عقده مع فريقه الذي يعتبره بيته.

وأضاف شعبان، في تصريحات تليفزيونية، أن الفريق يستعد من اليوم لانطلاق الموسم الجديد، خاصة وأن المسابقة الحالية أوشكت على الانتهاء.

واستكمل تصريحاته أنه يسعى رفقة سيراميكا كليوباترا، لتقديم مستويات مميزة وأداء جيد في الموسم المقبل، مع احتلال مركز متقدم عن المركز الذي احتله الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده واللاعبين، لتحقيق طموحات النادي.

وتابع هيثم شعبان: «سأستغل المباراتين المتبقيتين بالدوري، بالدفع بعدد من اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية، لتكون هاتين المباراتين خير استعداد للموسم الجديد، مع إبرام صفقات جديدة تتم خلال الأيام الجارية».

واختتم تصريحاته: «اندهشت من حديث كارتيرون مدرب الزمالك عن الأداء الذي قدمه سيراميكا كليوباترا أمام فريقه، خاصة وأن المباراة تعد حدثًا مهمًا للغاية بالنسبة للاعبين وتخلق دوافع كبيرة لديهم، ولكن أحداث مباراة الأهلي كانت متسارعة على عكس الزمالك، فضلًا عن أن الفريق تأثر بالغيابات أمام الأحمر».