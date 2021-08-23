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عمر كمال عبد الواحد: لم أحصل على مقدم تعاقد من ..وبيراميدز اختياري الثاني

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عمر كمال عبد الواحد: لم أحصل على مقدم تعاقد من الزمالك..وبيراميدز اختياري الثاني عمر كمال عبد الواحد: لم أحصل على مقدم تعاقد من ..وبيراميدز اختياري الثاني

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أكد عمر كمال عبدالواحد، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أنه لم يحصل على مقدم تعاقد من نادي .

عمر كمال عبدالواحد، ينتهي عقده مع المصري البورسعيدي، في نهاية الموسم الجاري، ورفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق البورسعيدي، لرغبته في خوض تجربة جديدة.

وقال عمر كمال عبدالواحد، في تصريحات تلفزيونية: «بعد تعاقدي مع نادي الزمالك، كان من المفترض أن أحصل على مقدم التعاقد، ولكن هذا لم يحدث حتى الان، بسبب إنشغال الفريق الأبيض في بطولة الدوري الممتاز».

وأضاف: «وكيل أعمالي تواصل معي وأكد لي أن هناك عرضًا من بيراميدز»، مضيفًا: «جلست مع مسؤولي بيراميدز واتفقت معاهم على انضمامي للفريق السماوي، في الموسم المقبل، إذا لم حدث أي خلاف مع نادي الزمالك ولم يتم تفعيل التعاقد».

وتابع: «مسؤولو بيراميدز، كانوا يعلمون بتوقيعي للزمالك، وتفهموا الأمر وأن بشكرهم على ذلك»، مضيفًا :«بيراميدز نادي كبير، ويضم لاعبين مميزين ويشارك في افريقيا».

المصرى اليوم

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