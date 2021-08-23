ريال مدريد ينجو من الهزيمة أمام ليفانتي .. والأتلتيكو يواصل انطلاقته القوية

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فشل ريال مدريد في الخروج بأكثر من نقطة أمام ليفانتي بعدما تعادل انتهت مباراة الفريقين بنتيجة التعادل الإيجابي 3-3 يوم الأحد في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتناوب الفريقان على تبادل التفوق بالنتيجة بأكثر من مناسبة قبل أن تنتهي بتعادل عادل بين الطرفين، حيث جاءت أهداف ريال مدريد بفضل الويلزي غاريث بيل (5) والبديل البرازيلي فينيسيوس جونيور (73 و85)، فيما دوّن ثلاثية ليفانتي كل من مارتي وكامبانا وروبر (46 و57 و79).

وأكمل ليفانتي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 88 بعد طرد حارس مرماه، بسبب قطعه كرة بيده بعيدًا عن منطقة الجزاء، بعد هجمة مرتدة سريعة للفريق الملكي.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى أربع نقاط مقابل نقطتين لمنافسه.

وقاد الأرجنتيني أنخل كوريا أتلتيكو مدريد حامل اللقب لفوزه الثاني تواليًا بتسجيله هدف المباراة الوحيد ضد إلتشي على ملعب "واندا متروبوليتانو" الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدف أتلتيكو مدريد والمباراة الوحيد النجم الأرجنتيني أنخيل كوريا في الدقيقة (39) من زمن الشوط الأول، بصناعة من مواطنه والوافد الجديد للفريق، رودريجو دي باول.

وبانتصاره واصل الأتلتيكو انتصاراته في بداية مشوار الحفاظ على لقب الليجا، لينفرد بالصدارة مؤقتًا بالعلامة الكاملة حتى الآن (6 نقاط) في حين تجمد رصيد إلتشي عند نقطة واحدة، جمعها من التعادل سلبيًا أمام أتلتيك بيلباو في الجولة الافتتاحية، ليحتل المركز الـ16 مؤقتًا.