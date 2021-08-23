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عودة نزالات مصارعة المحترفين للحلبة مجددًا.. هذا موعدها

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عودة نزالات مصارعة المحترفين للحلبة السعودية مجددًا.. هذا موعدها عودة نزالات مصارعة المحترفين للحلبة مجددًا.. هذا موعدها
توقفت العروض بسبب جائحة "كورونا"

عودة نزالات مصارعة المحترفين للحلبة السعودية مجددًا.. هذا موعدها

سيكون عشاق مصارعة المحترفين في على موعد جديد مع نزالاتها المثيرة، بعد إعلان مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) عن عزمها عودة إقامة عرض "كراون جول" في المملكة في شهر أكتوبر القادم.

وجاء إعلان "WWE" عن عودة المنافسات إلى المملكة عبر مقطع ترويجي أثناء حدث "سمر سلام"، وجاء في المقطع أن "WWE" تستعد لدخول التاريخ بعودتها الأسطورية إلى المملكة العربية السعودية في أكتوبر القادم.

ولم تحدد مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية موعدًا محددًا في شهر أكتوبر للنزال الشهير، إلا أن موقع "وات كالتشر" المهتم بأخبار المصارعة والترفيه تكهن بعودة الحدث الكبير في يوم 21 أكتوبر.

وكان "سوبر شو داون" آخر العروض الكبيرة المباشرة التي أجريت في المملكة في فبراير 2020، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن "WWE" من تنظيم وإجراء عروض وأحداث كبرى خارج الولايات المتحدة؛ وذلك بسبب جائحة "كورونا" وما فرضته من قيود على السفر والتنقل والحضور الجماهيري حول العالم.

وتستضيف السعودية أحداث المصارعة سنويًا، وذلك كجزء من الاتفاقية طويلة الأمد التي أبرمتها المملكة مع "WWE"، لإقامة المنافسات والنزالات حصريًا بالمملكة لمدة 10 سنوات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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