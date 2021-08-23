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21 قتيلاً على الأقل و50 مفقوداً في فيضانات اجتاحت تينيسي الأمريكية

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21 قتيلاً على الأقل و50 مفقوداً في فيضانات اجتاحت تينيسي الأمريكية 21 قتيلاً على الأقل و50 مفقوداً في فيضانات اجتاحت تينيسي الأمريكية
تسببت في استحالة السكن في مئات المنازل.. ولا تزال جهود الإنقاذ جارية

21 قتيلاً على الأقل و50 مفقوداً في فيضانات اجتاحت تينيسي الأمريكية

أعلنت السلطات في ولاية تينيسي الأمريكية، الأحد، وفاة 21 شخصاً على الأقل وفُقد 50 آخرون بعد اجتياح فيضانات عارمة مناطق بالولاية، حسب سبوتنيك.

وتفصيلاً، قال مسؤول بمكتب قائد شرطة مقاطعة همفريز، التابعة للولاية، إن "السلطات تقوم بعمليات بحث من منزل إلى منزل في المنطقة".

وتسبب هطول الأمطار بغزارة حتى بلغ منسوب المياه في بعض المناطق 43 سنتيمتراً في حدوث فيضانات جارفة بعد ظهر يوم السبت وفي المساء.

ومن أشد المناطق تضرراً بلدة ويفرلي التي تقع على بعد 88 كيلومتراً إلى الغرب من ناشفيل عاصمة الولاية، وتسببت الفيضانات في استحالة السكن في مئات المنازل بالمنطقة.

وفقاً لبيان أرسله قسم إدارة الطوارئ في المقاطعة، فإن جهود البحث والإنقاذ جارية في مدينة ويفرلي ومقاطعة همفريز.

وقالت غرانت جيليسبي، رئيس السلامة العامة في ويفرلي، في البيان: "نطلب من السكان البقاء بعيداً عن الأحياء والطرق أثناء جهود الإنقاذ".

وأضاف البيان أن 3 ملاجئ مفتوحة الآن ولا يزال حظر التجول مفروضاً في المساء مع تطبيق القانون لمنع حدوث عمليات نهب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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