بسبب حلا شيحة وأهلها.. معز مسعود يعلن مقاضاة طارق الشناوي

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أعلن الباحث معز مسعود أنه وزوجته الفنانة حلا شيحة سيقاضيان الناقد الفني طارق الشناوي بسبب تصريحاته في برنامج «نص الكلام» عبر فضائية «النهار».

وكتب معز مسعود عبر حسابه على موقع «تويتر»: «تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعدّيت على حياتي الشخصية وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية».

كان طارق الشناوي قال عن حلا شيحة: «كنت ممن تحمسوا لحلا في بدايتها لأن دمها خفيف ولديها حضور ووجه مريح، هناك شيء ما منعها من قيادة موهبتها بشكل حقيقي وتتسم بأنها أضعف من المقاومة».