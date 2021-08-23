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دايموند تاور أحدث مشاريع شركة ERD Developments

مشروع دايموند تاور يعتبر المشروع الأحدث لشركة ERD Developments؛ حيث حظي هذا المشروع باهتمام كبير من قبل المستثمرين في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ قدمت الشركة المؤسسة من خلال هذا المشروع تكاملا ملحوظا، من حيث توفير موقعا استراتيجيا في الداون تاون، مع توفير مساحات متفاوتة وفئات مختلفة للوحدات، كذلك قامت الشركة بتوفير مجموعة من أنظمة الحجز مع توفير أطول فترة سداد، فضلا عن تقديم مجموعة هائلة من الخدمات والمرافق، ومن خلال المقال التالي نتعرف بشكل أكبر على مميزات مشروع دايموند تاور وأهم المعلومات التي تهم المستثمر.

أين يقع دايموند تاور؟

دايموند تاور يمتلك موقعا استراتيجيا بمنطقة الداون تاون على ثلاث نواصي، إذ يعتبر دايموند تاور أكبر مولات منطقة وسط الداون تاون، تلك المنطقة التي من المنتظر أن تحظى بآلاف الزيارات يوميا، والآن نستعرض بشكل أكبر موقع المشروع بالتحديد بالنسبة إلى أهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة.

يقع مشروع دايموند تاور على بعد 10 دقائق فقط من محطة المونوريل.

خمس دقائق فقط تفصل دايموند تاور عن محور بن زايد.

يبعد المشروع عن الحي الحكومي بما يقرب من 10 دقائق فقط.

15 دقيقة فقط تفصل المشروع عن منطقة الجامعات، ونفس المسافة تفصل المشروع عن محور الأمل.

والآن نتعرف بشكل أكبر على مساحة مشروع دايموند تاور، ومساحات الوحدات التي يقدمها المول بمختلف أنواعها.

مساحة وحدات دايموند تاور

تم تشييد مشروع Diamond Tower على مساحة 5000 متر مربع، وهذه المساحة تعتبر مساحة مثالية لإقامة عدد من الأنشطة في مكان واحد؛ حيث يتكون المول من طابق أرضي و15 طابق علوي، وتبدأ مساحات الوحدات بمختلف أنواعها (تجاري- إداري - فندقي) من 20 متر مربع فقط.

قدمت شركة ERD للتطوير العقاري أنظمة تشطيب مختلفة حسب نوع الوحدة، فالوحدات الإدارية والطبية والفندقية قُدمت بتشطيبات متكاملة مع التكييفات، بينما الوحدات التجارية فقد تم تقديمها على الطوب الأحمر.

أسعار وحدات دايموند تاور

تتميز أسعار دايموند تاور بالتفرد والتنافسية مع أسعار وحدات مولات العاصمة الإدارية المجاورة، لنتعرف الآن بشكل أكبر على متوسط سعر الوحدات التجارية والإدارية والطبية والفندقية في مول Diamond Tower.

الوحدات التجارية: يبدأ سعر المتر فيها من 34,000 جم.

الوحدات الإدارية والطبية والفندقية: يبدأ سعر المتر فيها من 18,000 جم.

ذلك كان متوسط سعر الوحدات في مول دايموند العاصمة الإدارية الجديدة، والآن نستعرض بشكل أكبر نظام التقسيط في المشروع.

التقسيط في دايموند تاور

يقدم مول دايموند تاور نظام تقسيط بأقل مقدم على الإطلاق، مع تقديم فترة سداد تصل إلى 12 سنة. حيث يتم تسليم الوحدة في غضون عامين فقط، مع دفع مقدم بسيط بالاتفاق مع المستثمر.

خدمات ومرافق Diamond Tower

مشروع دايموند تاور يقدم للمستثمر مجموعة هائلة مع الخدمات والمرافق، لنتعرف الآن على تلك الخدمات والمرافق

يقدم المشروع تصميما راقيا يعتمد على الواجهات الزجاجية، تلك التي توفر إطلالات مبهرة للعاملين بالمول وزواره.

يعتمد المشروع على نظام الطاقة الشمسية المتجددة.

جميع الأبنية التي يقدمها مول دايموند من نوعية الأبنية الذكية، بداية من الإضاءة والكهرباء والتكييفات ونظام مكافحة الحريق.

مول دايموند يقدم نظام تأمين متكامل على مدار 24 ساعة، مع كاميرات مراقبة لزيادة الأمن والأمان.

يقدم المشروع جراج لركن السيارات لمنع التكدس أما بوابات المول.

دش مركزي يخدم كافة وحدات المول.

سكاي رووف بالطابق الأخير من المول، مع تقديم Drive thru في الطابق الأرضي.

هذه كانت مجموعة الخدمات التي يقدمها مول دايمون تاور، والتي تميزه عن غيره من المشروعات المجاورة، فإن أردت الحصول على وحدة متكاملة لن تجد أفضل من وحدات دايموند تاور.