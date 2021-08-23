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أكد حازم الحديدي، وكيل أعمال محمود عبدالرحيم «جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن جماهير القلعة البيضاء تعاملت مع الحارس بعصبية كبيرة في الفترة الماضية.

وقال حازم الحديدي، في تصريحات تلفزيونية :«جماهير الزمالك تعاملت مع جنش، بعصبية كبيرة، بعد أزمته في مبارة سيراميكا كليوباترا»، مضيفًا :«الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، هو من أبلغ جنش، بعدم المشاركة أمام سيراميكا وقال له (لو عايز تمشي امشي).

وأضاف :«جنش، غادر فندق إقامة الزمالك بالسويس في سيارة صديقه لعدم توفير سيارة له من قبل إدارة الزمالك»، مضيفًا:«الحارس يشعر بحزن كبير بعد الهجوم عليه مؤخرا رغم أنه لم يخطئ».

وأكمل:«جنش كان في طريقه لتدريب الزمالك اليوم، ولكن تم إبلاغه بعدم المشاركة في المران بقرار من الجهاز الفني»، مضيفًا :«جنش يحترم كافة القرارات التي تم اتخاذها من قبل الجهاز الفني وإدارة الزمالك».