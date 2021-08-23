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أكد حازم الحديدي، وكيل أعمال محمود عبدالرحيم «جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن جماهير القلعة البيضاء تعاملت مع الحارس بعصبية كبيرة في الفترة الماضية.
وقال حازم الحديدي، في تصريحات تلفزيونية :«جماهير الزمالك تعاملت مع جنش، بعصبية كبيرة، بعد أزمته في مبارة سيراميكا كليوباترا»، مضيفًا :«الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، هو من أبلغ جنش، بعدم المشاركة أمام سيراميكا وقال له (لو عايز تمشي امشي).
وأضاف :«جنش، غادر فندق إقامة الزمالك بالسويس في سيارة صديقه لعدم توفير سيارة له من قبل إدارة الزمالك»، مضيفًا:«الحارس يشعر بحزن كبير بعد الهجوم عليه مؤخرا رغم أنه لم يخطئ».
وأكمل:«جنش كان في طريقه لتدريب الزمالك اليوم، ولكن تم إبلاغه بعدم المشاركة في المران بقرار من الجهاز الفني»، مضيفًا :«جنش يحترم كافة القرارات التي تم اتخاذها من قبل الجهاز الفني وإدارة الزمالك».