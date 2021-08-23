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وكيله: جنش غاضب من جماهير .. وهذا سبب غيابه عن المران

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وكيله: جنش غاضب من جماهير الزمالك.. وهذا سبب غيابه عن المران وكيله: جنش غاضب من جماهير .. وهذا سبب غيابه عن المران

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أكد حازم الحديدي، وكيل أعمال محمود عبدالرحيم «جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن جماهير القلعة البيضاء تعاملت مع الحارس بعصبية كبيرة في الفترة الماضية.

وقال حازم الحديدي، في تصريحات تلفزيونية :«جماهير الزمالك تعاملت مع جنش، بعصبية كبيرة، بعد أزمته في مبارة سيراميكا كليوباترا»، مضيفًا :«الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، هو من أبلغ جنش، بعدم المشاركة أمام سيراميكا وقال له (لو عايز تمشي امشي).

وأضاف :«جنش، غادر فندق إقامة الزمالك بالسويس في سيارة صديقه لعدم توفير سيارة له من قبل إدارة الزمالك»، مضيفًا:«الحارس يشعر بحزن كبير بعد الهجوم عليه مؤخرا رغم أنه لم يخطئ».

وأكمل:«جنش كان في طريقه لتدريب الزمالك اليوم، ولكن تم إبلاغه بعدم المشاركة في المران بقرار من الجهاز الفني»، مضيفًا :«جنش يحترم كافة القرارات التي تم اتخاذها من قبل الجهاز الفني وإدارة الزمالك».

المصرى اليوم

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