6 أهداف وطرد | ريال مدريد يتعادل مع ليفانتي في لقاء مثير

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تعادل ريال مدريد مع مضيفه ليفانتي بنتيجة 3-3 في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

وشهد اللقاء تقلبات كثيرة حيث تقدم جاريث بيل لنادي العاصمة في الدقيقة 5 فيما تعادل الضيوف بأقدام روجر مارتي في الدقيقة 46، وأضاف زميله كامبانيا هدف التقدم عند الدقيقة 57.

حاول رفاق المدرب كارلو أنشلوتي العودة وتسجيل التعادل ومع تحقق عند الدقيقة 73 بأقدام فينيسيوس وسجل روبرتو سواريز التقدم لليفانتي في الدقيقة 79، قبل أن يتعادل البرازيلي مجدداً، وتلقى حارس ليفانتي بطاقة حمراء بعد منعه لكرة خطيرة باليد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 4 نقاط في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني فيما وصل رصيد ليفانتي إلى نقطتين في المركز الثامن.