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روما ينتصر على فيورنتينا بثلاثية

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روما ينتصر على فيورنتينا بثلاثية روما ينتصر على فيورنتينا بثلاثية

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نجح فريق روما في تحقيق الفوز على منافسه فيورنتينا بثلاثة اهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة من منافسات الدوري الإيطالي.

تقدم رفاق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الدقيقة 26 عن طريق اللاعب مختاريان فيما تعادل الضيوف عند الدقيقة 60 بأقدام نيكولا ميلينكوفيتش، وجاء الهدفين الثاني والثالث عن طريق جوردان فيرتوه في الدقائق 64 و80.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد روما إلى 3 نقاط في المركز الثالث من جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الإنتر ولاتسيو أصحاب الصدارة، فيما يتواجد فيورنتينا في المؤخرة بدون نقاط.

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