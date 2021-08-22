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"واجهة الرياض".. قلب الترفيه وعاصمة الطعام الفاخر بالمملكة

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"واجهة الرياض".. قلب الترفيه وعاصمة الطعام الفاخر بالمملكة "واجهة الرياض".. قلب الترفيه وعاصمة الطعام الفاخر بالمملكة
تضم أكثر من 100 مطعم متخصص

تُعتبر منطقة "واجهة الرياض" أحدث مناطق الترفيه في أكبر عاصمة خليجية، وتم افتتاحها في 2019 على مساحة 500 كم2، وتبعد عن مطار الرياض بدقائق فقط، وتضم واجهة للأعمال، وأخرى للتسوق، وحديقة عامة، وسينما، ومطاعم.. وغيرها.

كما تحظى واجهة الرياض بخدمات النقل الترددي عن طريق عربات الجولف، وصالات السينما، ومراكز الاستجمام.. وتم تصميمها على أن تكون صديقة للبيئة والإنسان؛ إذ تتوافر الإضاءة الطبيعية، والمساحات الشاسعة الخضراء، والممرات.

كما تمت تهيئة الممر الرئيسي الممتد بمسافة كيلومتر بمساحات خضراء كبيرة، تضم ما يقارب 100 مطعم متخصص، تقدم تجربة فريدة للزوار، خاصة مع افتتاح المطاعم الجديدة، وأبرزها "ذا فرونت لاونج"، الذي يعتبر أحدث مطاعم الواجهة.

وتعتبر الواجهة أبرز الأماكن التي تشارك في "موسم الرياض 2"، الذي يقام على مساحة خمسة ملايين و400 ألف متر مربع في 14 منطقة. على أن يشمل الموسم ككل إقامة 7500 فعالية، بمشاركة 200 مطعم، و70 مقهى، على أن يشاهد الجمهور 350 عرضًا مسرحيًّا، إضافة إلى 18 مسرحية عربية، وست مسرحيات عالمية، وإقامة 100 تجربة تفاعلية، و10 معارض عالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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