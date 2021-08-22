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"أبوهادي" يلتقي المعلمين ويتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في مدارس جازان

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شكر القيادة وأشاد بجهود الوزارة في تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات

شارك المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، المعلمين يومهم الأول بعد العودة من إجازة نهاية العام استعدادًا لعودة الطلاب مع بداية العام الدراسي 1443 الذي ينطلق الأسبوع المقبل.

ورفع "أبوهادي" لدى لقائه المعلمين الشكر للقيادة الرشيدة لحرصها على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتفعيلها العديد من الإجراءات التي تضمن استمرار العملية التعليمية وسط أجواء آمنة وصحية.. مشيدًا بجهود وزارة التعليم في تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، ومقدمًا التهنئة للمعلمين بالعودة، ومشيدًا بالدور الكبير الذي قدمه المعلمون والمعلمات خلال مرحلة التعليم عن بُعد في العام الماضي، التي أسهمت في نجاح واستمرار العملية التعليمية. مشددًا على أهمية التقيُّد بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العام الدراسي، ومتمنيًا للجميع عامًا دراسيًّا حافلاً بالنجاح والتميز.

من جانبهم عبَّر المعلمون عن شكرهم للقيادة الرشيدة على اهتمامها بالتعليم، ولوزارة التعليم على جهودها في دعم استمرار العملية التعليمية، مؤكدين أن المدارس ستكون -بإذن الله- بيئات صحية وآمنة للطلاب والطالبات من حيث الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية.

يُذكر أن الإدارة وجّهت القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات بتنفيذ الزيارات للمدارس لتهنئة المعلمين والمعلمات بالعودة، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية واستعداد المدارس لعودة الطلاب والطالبات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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