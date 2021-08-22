أخبار عاجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة -
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"رئاسة الحرمين" تعلن عودة المحاضرات والدروس العلمية داخل المسجد الحرام

Print
وفق عددٍ من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة لمكافحة العدوى

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالوكالة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية عن عودة الحضور لمجالس العلم الخاصة بطلاب العلم داخل المسجد الحرام وفق عددٍ من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في أحدث معايير مكافحة العدوى.

وتفصيلاً، حددت الرئاسة كرسي رقم (٩) أمام باب سلم الملك فهد (٩١) وكرسي رقم (١٠) للدروس، مع التشديد على الإدارات المعنية بعدم تجاوز أعداد طلاب العلم عن (٥٠) شخصًا.

وتضمنت شروط الحضور: أن يكون القاصد محصنًا بجرعتين، ولديه حجز للصلاة عن طريق تطبيق اعتمرنا، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، والتعقيم الدوري، ولبس الكمامة خلال الدروس، وإحضار سجادة خاصة لكل طالب علم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها

قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها

"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط

"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط

"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية

"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية