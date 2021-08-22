رئيس القطاع الديني بالأوقاف: لن نمكن أي خطيب متشدد من صعود المنبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور هشام عبدالعزيز، القائم بأعمال رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، أصدر توجيهات واضحة وصريحة بعدم تمكين أي شخص غير مؤهل للخطابة يعتلي المنبر.
وأضاف القائم بأعمال رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، الأحد، أن «أي حد له فكر متطرف أو متشدد أو ينتمي لمنظمة ممنوع من الصعود للمنبر».
وأردف: «البعض يعتقد أنه مع تغير القيادات، قد تتغير السياسة والمنهج، لكن وزارة الأوقاف لها سياسية نكمل بعضنا البعض، وهذا ما أكدنا عليه في المنشور، نؤكد عل ثوابت وزرة الأوقاف، لن نمكن أي خطيب له انتماء يرتقي إلى المنبر أو يكون له عمل دعوي داخل مسجد».
واستطرد: «نحن نذكر ونؤكد على الأمور لا ننام ولا نغض الطرف، ما حيينا نواجه بكل حزم أي إمام له فكر متشدد».
ولفت إلى أن عدد الأئمة والخطباء يتجاوز 100 ألف، وهناك تفيش ومتابعة مستمرة على مدار 24 ساعة على المساجد، مردفا: «يوجد متابعة لكل الفئات والأئمة على مستوى الجمهورية».