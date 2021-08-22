رئيس القطاع الديني بالأوقاف: لن نمكن أي خطيب متشدد من صعود المنبر

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قال الدكتور هشام عبدالعزيز، القائم بأعمال رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، أصدر توجيهات واضحة وصريحة بعدم تمكين أي شخص غير مؤهل للخطابة يعتلي المنبر.

وأضاف القائم بأعمال رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، الأحد، أن «أي حد له فكر متطرف أو متشدد أو ينتمي لمنظمة ممنوع من الصعود للمنبر».

وأردف: «البعض يعتقد أنه مع تغير القيادات، قد تتغير السياسة والمنهج، لكن وزارة الأوقاف لها سياسية نكمل بعضنا البعض، وهذا ما أكدنا عليه في المنشور، نؤكد عل ثوابت وزرة الأوقاف، لن نمكن أي خطيب له انتماء يرتقي إلى المنبر أو يكون له عمل دعوي داخل مسجد».

واستطرد: «نحن نذكر ونؤكد على الأمور لا ننام ولا نغض الطرف، ما حيينا نواجه بكل حزم أي إمام له فكر متشدد».

ولفت إلى أن عدد الأئمة والخطباء يتجاوز 100 ألف، وهناك تفيش ومتابعة مستمرة على مدار 24 ساعة على المساجد، مردفا: «يوجد متابعة لكل الفئات والأئمة على مستوى الجمهورية».