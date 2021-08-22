محافظ الغربية: كل المرافق هتدخل القرى والنجوع ضمن مبادرة حياة كريمة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف طارق رحمي، محافظ الغربية، تفاصيل زيارة عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لعدد من القرى في محافظة الغربية لتفقد المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

وقال «رحمي»، في حواره لفضائية «TeN»، داخل المحافظة، إن وزير الإسكان تفقد العديد من المشروعات الهامة منها مشروعات المياه والصرف الصحي، ومجمع الخدمات الحكومية والبيطرية والزراعية، وانشاء وتجديد وإحلال الكباري ونقاط الإسعاف والنقاط الصحية ومراكز الشباب، بالإضافة إلى تفقد العديد من المشروعات التابعة لجهات أخرى مثل الأبنية التعليمية، والغاز الطبيعي، ومشروعات الإسكان ومشروعات المجمعات الصينية.

وأكد أن نسب التنفيذ عالية في جميع المشروعات، ونعد المواطنين بإدخال كافة المرافق التي يحتاجونها في كل النجوع والقرى، متابعًا: «كل القرى هيدخلها الاتصالات والكهرباء والصرف الصحي».