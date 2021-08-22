«بسبب عدم تنفيذ المنتج لوعوده».. انفجار قولون الفنان نضال الشافعي بعد انتهاء يوم تصوير

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خرج الفنان نضال الشافعي، منذ قليل، من غرفة العمليات بعد انفجار في القولون ودخوله المستشفى بشكل عاجل وخضوعه لعملية جراحية شديدة الخطورة.

وننشر صورة الفنان نضال الشافعي بعد إجراء العملية الجراحية والتي استمرت لاكثر من ٤ ساعات دخل غرفة العمليات .

كان المكتب الإعلامي للفنان نضال الشافعي أصدر بيانا، الأحد، وقال إنه «تسبب انفعال الفنان نضال الشافعي عقب انتهائه من يوم تصوير في فيلم ميني بار بسبب عدم تنفيذ المنتج للوعود التي أقر بها له بحدوث انفجار في القولون تسبب في دخوله المستشفى بشكل عاجل وخضوعه لجراحة عاجلة استلزمت ٤ ساعات ويذكر أن المنتج مدحت سعد كان توقف عن استكمال الفيلم من ٢٠١٨».

تدور أحداث فيلم «مينى بار» في المرتبة الأولى في إطار أكشن كوميدى، ولكنه متضمن بعض العوالم الخفية التي يتعرضون لها الشباب الذين يسلكون طرق غير مشروعة، فتغير حياتهم في يوم وليله فتنقلب عليهم رأسًا على عقب في إطار اجتماعى تشويقى وغيرها.