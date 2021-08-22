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السفير الروسي: الأمريكيون تسببوا بالفوضى في مطار كابول وتوجه إلينا 400 شخص بطلب المساعدة

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السفير الروسي: الأمريكيون تسببوا بالفوضى في مطار كابول وتوجه إلينا 400 شخص بطلب المساعدة السفير الروسي: الأمريكيون تسببوا بالفوضى في مطار كابول وتوجه إلينا 400 شخص بطلب المساعدة

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ذكر السفير الروسي لدى أفغانستان دميتري جيرنوف، أن حوالي 400 مواطن أفغاني يحملون الجنسية الروسية توجهوا إلى السفارة في كابل بطلبات المساعدة في مغادرة البلاد.

وقال جيرنوف، في حديث لقناة «-1»، مساء اليوم الأحد: «لا توجد أي سبل التفافية بسبب الفوضى التي وقعت في مطار كابول جراء الأمريكيين. الناس قلقون وطلوا منا مساعدة. الحديث يدور عن حوالي 400 شخص، وهم أفغان يحملون الجنسية الروسية بصفة الجنسية الثانية».

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة « طالبان » المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو « طالبان » إلى العاصمة كابول حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ«منع وقوع مذبحة».

المصرى اليوم

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