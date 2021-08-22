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«الصحة » تؤكد وجود متحور «دلتا» في المملكة وتحذر من سرعة انتشاره

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«الصحة السعودية» تؤكد وجود متحور «دلتا» في المملكة وتحذر من سرعة انتشاره «الصحة » تؤكد وجود متحور «دلتا» في المملكة وتحذر من سرعة انتشاره

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة ، محمد خالد العبدالعالي، اليوم الأحد، تسجيل حالات بالمتحور «دلتا» من في المملكة.

وقال العبدالعالي، إن «المتحور دلتا موجود في المملكة ومنتشر»، مؤكدا أن «هذا المتحور هو أكثر تحورات الفيروس إثارة للقلق، خاصة أنه الأكثر انتشارا في العالم».

وبين العبدالعالي أنه تم تسجيل متحور «دلتا» في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى «أنه أسرع انتشارا، حيث بلغت سرعته ثلاثة أضعاف سرعة الفيروس الأساسي الذي تم تسجيله في بداية الأزمة».

وأشار إلى أن «جرعة واحدة لا تكفي للوقاية من المتحور، ويجب تلقي جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا للحماية من هذا المتحور».

المصرى اليوم

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