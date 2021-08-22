أخبار عاجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة -
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

حرب شوارع بين جماهير نيس ولاعبي مارسيليا في الدوري الفرنسي ( وصور)

Print
حرب شوارع بين جماهير نيس ولاعبي مارسيليا في الدوري الفرنسي (فيديو وصور) حرب شوارع بين جماهير نيس ولاعبي مارسيليا في الدوري الفرنسي ( وصور)

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

توقفت مباراة نيس ضد ضيفه أولمبيك مارسيليا منذ قليل، الأحد 22 – 8 -2021، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي بسبب أحداث شغب.

واندلعت شرارة الأحداث بإلقاء رابطة ألتراس «نيس» زجاجة نحو ديمتري باييه، نجم مارسيليا، الذي قام بدوره بإلقاء الزجاجة مرة أخرى نحو المدرجات.

تصرف باييه، أسفر عن فوضى عارمة حيث اقتحمت الجماهير أرض الملعب محاولة الاعتداء عليه. وأظهر مخرج اللقاء أن خورخي سامباولي المدير الفني لمارسيليا حاول الاشتباك مع جان كلير توديبو مدافع نيس، بداعي أن الأخير وجه له بعض الشتائم.

وتدخل أمن الملعب وأعضاء من الجهاز الفني لمارسيليا لمنع أي احتكاك جسدي بين سامباولي ومدافع نيس. وتوقف اللقاء، والنتيجة تشير لتقدم «نيس» بهدف سجله المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرج. وذكرت RMC وصحيفة نيس ماتان أن المدير الفني لمارسيليا طالب لاعبيه بعدم استكمال اللقاء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد مجاهد عن تدخل أبو ريدة في قراراته: والله غير صحيح .. فيديو

أحمد مجاهد عن تدخل أبو ريدة في قراراته: والله غير صحيح .. فيديو

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اقتحام بلطجية لمنازل مواطنين بحدائق القبة

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اقتحام بلطجية لمنازل مواطنين بحدائق القبة

أحمد مجاهد: اللوائح ظلمت سموحة.. ووارد تغيير شكل درع الدوري .. فيديو

أحمد مجاهد: اللوائح ظلمت سموحة.. ووارد تغيير شكل درع الدوري .. فيديو

مجاهد: من الوارد غياب محمد صلاح والنني عن المنتخب أمام أنجولا.. فيديو

مجاهد: من الوارد غياب محمد صلاح والنني عن المنتخب أمام أنجولا.. فيديو