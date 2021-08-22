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توقفت مباراة نيس ضد ضيفه أولمبيك مارسيليا منذ قليل، الأحد 22 – 8 -2021، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي بسبب أحداث شغب.

واندلعت شرارة الأحداث بإلقاء رابطة ألتراس «نيس» زجاجة نحو ديمتري باييه، نجم مارسيليا، الذي قام بدوره بإلقاء الزجاجة مرة أخرى نحو المدرجات.

تصرف باييه، أسفر عن فوضى عارمة حيث اقتحمت الجماهير أرض الملعب محاولة الاعتداء عليه. وأظهر مخرج اللقاء أن خورخي سامباولي المدير الفني لمارسيليا حاول الاشتباك مع جان كلير توديبو مدافع نيس، بداعي أن الأخير وجه له بعض الشتائم.

وتدخل أمن الملعب وأعضاء من الجهاز الفني لمارسيليا لمنع أي احتكاك جسدي بين سامباولي ومدافع نيس. وتوقف اللقاء، والنتيجة تشير لتقدم «نيس» بهدف سجله المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرج. وذكرت شبكة RMC وصحيفة نيس ماتان أن المدير الفني لمارسيليا طالب لاعبيه بعدم استكمال اللقاء.