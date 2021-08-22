أشهر خاطبة على السوشيال ميديا: لا أقبل أي طلبات من الشباب دون الـ25 عامًا

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قالت سهير منصور، الشهيرة بـ«الخاطبة سوسو» أشهر خاطبة على السوشيال ميديا، إن الإقبال عليها يزيد، وأهم شرط في الزواج هو التكافؤ الاجتماعي والديني والثقافي والسياسي، موضحة أنها تتعامل مع العروسة كأنها ابنتها ومع العريس على أنه ابن لها، مع ذكر جميع مميزاتهم وعيوبهم.

وأضافت «منصور»، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن سن أصغر عروسة تواصلت معها كان 18 عامًا وتريد الارتباط بعريس يصل إلى سن الـ26 عاما، موضحة أنها نصحتها بأنها لم تصل إلى مرحلة النضج العقلي وتحمل مسؤولية أسرة، بينما أكبر فتاة تواصلت معها كانت تبلغ من العمر 54 سنة، وبالنسبة للمطلقات أو الأرامل من السيدات يتراوح السن بين 60 و65 سنة.

وأشارت أشهر خاطبة على السوشيال ميديا، إلى أنها لا تقبل أي طلبات من الشباب ممن هم دون الـ25 سنة، وأكبر من تقدم لها عريس يبلغ من العمر 77 سنة وكان يطلب عروسًا تصغره بـ20 سنة، وبالفعل وجدتها له وتم زواجهما في أجواء عائلية، وكذلك قد يتقدم لها عريس من ذوي الهمم وتوافق عليه عروس ليس بها أي إعاقة جسدية.