قانون السايس الجديد.. 300 جنيه شهريًا لمبيت السيارة أسفل العقار (تفاصيل)

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بدأت محافظة الجيزة في تنفيذ «قانون السايس» والذي يدخل الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في لائحة لتحصيل الرسوم بشكل مباشر. وينظم قانون السايس الجديد رقم 150 لسنة 2020 انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في مصر .

وكشف الدكتور خالد القاسم مساعد وزير التنمية المحلية في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن القانون رقم 150 لسنة 2020 ينظم انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات وفى ساحات الانتظار في مصر

أضاف: «سيجري تحديد مساحة كل ساحة وعدد السيارات المسموح لها بالانتظار وعدد الأفراد الواجب تواجدهم لإدارة هذه الساحات، وسيكون لكل فرد منهم كارنيه خاص به .

1- ألا يقل عمره عن 21 عاما

2- أن يجيد القراءة والكتابة

3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها.

4- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية

5- أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي

20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نص النقل

30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة

300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.

وأكد الدكتور خالد القاسم، أن الهدف من القانون إعادة الوجه الحضاري للشوارع المصرية ومنع تكدس السيارات ومواجهة بلطجة «سائسي» السيارات غير المرخصين حيث يقوم السايس بأخذ أموال لا يستحقها ودون حد معين .

كانت مصر قد أقرت قانون السايس رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو من العام الماضي.