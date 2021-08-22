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محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى في مشروعات تطوير الطرق

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محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى في مشروعات تطوير الطرق محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى في مشروعات تطوير الطرق

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، اجتماعا موسعا، لمتابعة مستجدات الأعمال بعدد من مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بمحافظة بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعدد من الشركات الهندسية المختصة بأعمال مشروعات تطوير الطرق ورؤساء الأحياء.

واستمع محافظ بورسعيد من المختصيين لمعدلات التنفيذ في تطوير شارع ٢٣ ديسمبر والشوارع الحيوية الواقعة في نطاق حى الضواحى والزهور والمناخ، لافتا أن بورسعيد تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال تطوير الطرق ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمشروعات الخدمية، تماشيا مع خطة التنمية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل والإسراع في معدلات تنفيذ أعمال التطوير في أقرب وقت.

المصرى اليوم

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