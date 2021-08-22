الجونة يُهدد بعدم إذاعة مباراة الأهلي

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أكد مصدر داخل نادي الجونة، أن إدارة ناديه تدرس عدم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع الأهلي، بسبب عدم الحصول المستحقات المتأخرة لدى الشركة الراعية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة «عدم إذاعة مباراة الأهلي طريقنا للحصول على مستحقاتنا من الشركة الراعية، في ظل عدم التزام الشركة في وعدها لنا بموعد سداد المستحقات».

وأضاف: «الشركة حددت أكثر من موعد لسداد المستحقات المتبقية لكنها لم تلتزم بتلك المواعيد مما دفعنا للتفكير في عدم إذاعة المباراة لضمان الحصول على تلك المستحقات قبل إنتهاء الموسم الجاري».

ويستعد الجونة لمواجهة الأهلي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على استاد خالد بشارة، ضمن فعاليات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز.