إيهاب جلال يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش

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أعلن إبهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدًا الإثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن مبايرات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد مجدي، عبدالرحمن صلاح

خط الدفاع: باهر المحمدي، مروان الصحراوي، محمد نصر، مصطفى الزناري، عبدالله جمعة، محمد بيومي، محمد هاشم، حسين السيد

خط الوسط: عماد حمدي، محمد عادل، محمد الضرف، عمر الوحش، محمد حسن، محمود دونجا، محمد عبدالسميع، مصطفى فارس، محمد صادق، أحمد مدبولي، أحمد مصطفى

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، مروان شوقي، شكري نجيب، شيلونجو، محمد الشامي.