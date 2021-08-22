جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات اليوم

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تصدر فريق تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حقق الفوز على آرسنال بثنائية نظيفة في إطار اليوم الأخير من مباريات الجولة الثانية.

وتعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه ساوثهامبتون بهدف لكلاً منهما فيما حقق توتنهام فوزًا صعبًا على ولفرهامبتون بهدف دون رد سجله ديلي آلي من ركلة جزاء.

ويتنافس 4 فرق على مقدمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط (تشيلسي - ليفربول - برايتون - توتنهام) فيما ياتي مانشستر يونايتد خامسًا برصيد 4 نقاط رفقة إيفرتون وبرينتفورد.

ونجحت 5 فرق في حصد 3 نقاط من الجولتين ياتي في مقدمتهم مانشستر سيتي إلى جانب وست هام وأستون فيلا وليستر سيتي وواتفورد، ويتواجد ساوثهامبتون في المركز الثالث بنقطة واحدة متساويًا مع كريستال بالاس وليدز، ويتذيل نورويتش سيتي ترتيب البريميرليج بدون نقاط كما حال آرسنال ونيوكاسل وبيرنلي وولفر هامبتون.

وأصبح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

تشيلسي 6 ليفربول 6 برايتون 6 توتنهام 6 مان يونايتد 4 إيفرتون 4 برينتفورد 4 مان سيتي 3 وست هام 3 أستون فيلا 3

ليستر 3 واتفورد 3 ساوثهامبتون 3 كريستال بالاس 1 ليدز 1 وولفرهامبتون 0 بيرنلي 0 نيوكاسل 0