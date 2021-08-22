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بايدن: فرع داعش في أفغانستان عدو لطالبان والتاريخ يثبت ذلك

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بايدن: فرع داعش في أفغانستان عدو لطالبان والتاريخ يثبت ذلك بايدن: فرع داعش في أفغانستان عدو لطالبان والتاريخ يثبت ذلك

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأحد، إن أولوية الولايات المتحدة الأولى في كابل هي إجلاء المواطنين الأمريكيين.

وأضاف: «أجلينا 12 ألف شخص من كابل منذ 14 أغسطس.. وسنعمل على إجلاء كافة الأمريكيين الراغبين بالعودة للوطن من كابل».

وأقر بايدن بأن «إجلاء آلاف الأشخاص من كابل عملية قاسية ومؤلمة»، مشدداً على أن الإدارة الأميركية تعمل على «إعادة مواطنينا ورعايا حلفاء واشنطن».

وتابع: «نأمل ألا نضطر لتمديد مهلة خروج القوات الأمريكية من أفغانستان التي تنتهي في 31 أغسطس، وساعدنا في إجلاء دبلوماسيي دول أخرى من أفغانستان وسنستمر في ذلك».

وأكد أن «الإرهابيين قد يستغلون الوضع في أفغانستان لاستهداف المدنيين الأبرياء أو القوات الأمريكية، وفرع تنظيم الدولة في أفغانستان عدو لطالبان والتاريخ يثبت ذلك».

وأردف: «حركة طالبان لم تتخذ أي تحرك ضد القوات الأمريكية والتزمت بما تعهدت به حتى الآن، وعلى طالبان أن تتخذ قرارا فيما إذا كانت ستعمل على تلبية احتياجات الشعب الأفغاني».

المصرى اليوم

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