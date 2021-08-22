أخبار عاجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة -
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البريد المصري: أكثر من 20 مليون يتعاملون مع الهيئة

Print
البريد المصري: أكثر من 20 مليون يتعاملون مع الهيئة البريد المصري: أكثر من 20 مليون يتعاملون مع الهيئة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد منصور، الأمين العام لهيئة البريد المصري، إن البريد المصري يقدم خدماته منذ 156 عاما، ولديه أكثر من 20 مليون مصري يتعامل مع البريد، لافتًا إلى أن البريد يخدم يوميًا مليون مواطن، وهذه الخدمة تتم من خلال كبيرة ممتدة في كل أنحاء ، موجهَا الشكر لكل زملائه في البريد الذين يصل تعدادهم لـ40 ألف موظف.

وتابع «منصور»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن البريد لديه 4200 فرع، وهذا أكبر عدد من الفروع لأي جهة تقدم الخدمات في مصر، مشيرًا إلى أن هيئة البريد تقدم العديد من الخدمات مثل الخدمات البريدية وشحن الخدمات، والخدمات المالية من خلال دفتر توفير البريد، والخدمات الحكومية التي تتمثل في كل ما تطرحه من خدمات.

ولفت إلى أن البريد يمتلك أحدث التطبيقات والتقنيات؛ فدفتر التوفير التقليدي أصبح كارتًا، ويستطيع العميل الحصول على خدماته من خلال شبكة كبيرة من أي ماكينة صراف آلي بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

مصرع فتاة غرقا في أسوان

مصرع فتاة غرقا في أسوان

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو

اتحاد الكرة المصري يوقف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه!

اتحاد الكرة المصري يوقف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه!