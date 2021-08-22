"رئاسة الحرمين" تعلن عودة المحاضرات والدروس العلمية داخل المسجد الحرام

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وفق عددٍ من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة لمكافحة العدوى

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالوكالة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية عن عودة الحضور لمجالس العلم الخاصة بطلاب العلم داخل المسجد الحرام وفق عددٍ من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في أحدث معايير مكافحة العدوى.

وتفصيلاً، حددت الرئاسة كرسي رقم (٩) أمام باب سلم الملك فهد (٩١) وكرسي رقم (١٠) للدروس، مع التشديد على الإدارات المعنية بعدم تجاوز أعداد طلاب العلم عن (٥٠) شخصًا.

وتضمنت شروط الحضور: أن يكون القاصد محصنًا بجرعتين، ولديه حجز للصلاة عن طريق تطبيق اعتمرنا، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، والتعقيم الدوري، ولبس الكمامة خلال الدروس، وإحضار سجادة خاصة لكل طالب علم.