مؤشرات تنسيق الكليات 2021 للشعبة العلمية

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مؤشرات تنسيق القبول بالمرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2021 بدأت ملامحها في الظهور، بعد إعلان وزارة التعليم العالى، فتح باب التسجيل لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق.

وبينما كان الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 362.5 درجة فأكثر بالنسبة للشعبة العلمية أي بنسبة 88.41% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 22954، وأن الحد الأدنى للشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00 % فأكثر بإجمالى عدد طلاب 16293، اما الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 79033.

هذا وقد تم فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحله الاولي 2021 لطلاب الثانوية العامة 2021، على موقع تنسيق الثانوية العامة 2021 في قبول تسجيل الرغبات للطلاب يوم السبت 21 أغسطس.

ويغلق باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الاولي من الثانوية العامة 2021، يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس 2021، على موقع التنسيق الإلكتروني 2021.

مؤشرات التنسيق 2021 للشعبة العلمية

وصلت نسبة النجاح العامة هذا العام في شهادة الثانوية العامة 2021 نسبة 74%، وبلغت نسبة النجاح طلاب العلمي ٧٦٪، بينما كانت نسبة نجاح طلاب الادبي ٧٠٪.

مؤشرات التنسيق 2021

تنسيق الكليات 2021 .. رابط مباشر لتسجيل الرغبات (خطوة خطوة)

كليات المرحلة الأولي من الثانوية العامة 2021

وتشير المؤشرات إلى ان نسبة النجاح في 2021، إلى انخفاض مجاميع الطلاب عن السنوات السابقة، وهو ما ينعكس بدوره على الحدود الدنيا لقبول الطلاب في كليات المرحلة الاولي، حيث يبلغ عدد طلاب المرحلة الأولي من الثانوية العامة الذين يحق لهم تسجيل الرغبات في موقع التنسيق الإلكتروني من طلاب الشعبة العلمية 22 ألفًا و945 طالبًا وطالبة.

تنسيق الحد الأدنى للقبول في الكليات العلمية

وفي وقت سابق قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن تنسيق الحد الأدنى للقبول في الكليات هذا العام ربما ينخفض بنسبة تصل 10% من المجاميع عن الأعوام السابقة.

وقبلت كليات الطب البشري العام الماضي حوالي 10 آلاف طالب في الجامعات الحكومية على مستوي الجمهورية، بمجموع 404 درجة، حوالي 98.5% من الدرجات، ويتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول في كليات الطب إلى حوالي 93%.

مؤشرات المرحلة الأولي من تنسيق كليات 2021

يبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولي الذين يحق لهم تسجيل رغبات في موقع تنسيق الجامعات 2021، فقط 118 ألفًا و280 طالبًا وطالبة، وموزعين كما يلي:

عدد طلاب الشعبة العلمية في المرحلة الأولي 22 ألفًا و954 طالبًا وطالبة، عدد طلاب الشعبة الهندسية في المرحلة الأولي 16 ألفًا و293 طالبًا وطالبة، عدد طلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الأولي 79 ألفًا و33 طالبًا وطالبة.

الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة في مصر

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة، إن الحد الأدني للقبول في كل من كليات الجامعات الخاصة سيتم إعلانه يوم الأحد 29 أغسطس، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الحدود الدنيا للقبول في كليات الجامعات الخاصة بما فيها الطب والهندسة والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعى.

تنسيق 2021.. الحدود الدنيا لدرجات تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة

حدد موقع التنسيق الإلكتروني 2021، وكتب من خلال ما هو مذكور على صفحة التقديم الحد الأدني من الدرجات اللازم لتسجيل الرغبات كل شعبة من الثانوية العامة ضمن المرحلة الأولي من تنسيق 2021 كما يلي:

تنسيق الثانوية العامة 2021 شعبة العلوم- علمي علوم: 362.5 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2021 الشعبة الهندسية- علمي رياضة / شعبة الرياضيات: 328 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2021 الشعبة الأدبية – أدبي: 269.5 درجة.

ووفق تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، عن تنسيق الجامعات، تكون نسب الحد الأدني للقبول في المرحلة الأولي من تنسيق الكليات 2021 كالآتي: تنسيق الشعبة الأدبية يقبل من 65%، تنسيق شعبة علمي علوم يقبل من 88.4%، تنسيق الشعبة الهندسة أو علمي رياضة تقبل من 80%.

يستطيع طلاب المرحلة الأولي من تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني tansik.egypt.gov.eg حتى الأربعاء المقبل ضمن ما يُعرف باسم تنسيق الثانوية العامة 2021، أو تنسيق المرحلة الأولي .

وكتب موقع التنسيق عىل رابط التنسيق العبارة التالية: «التسجيل مفتوح للمرحلة الأولي»، وكُتب على الرابط يمكنك البدء الآن في تسجيل من خلالل الدخول مباشرة على رابط تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولي من الثانوية العامة.

ويمكن لطلاب الشعبة العلمية معرفة نتيجة تنسيق 2020 من خلال الدخول على رابط نتيجة تنسيق المجموعة العلمية نظام حديث 2020.

5 نصائح قبل ملئ رغبات تنسيق الكليات 2021

بدأ مكتب التنسيق في تلقي رغبات طلاب الثانوية العامة 2021، تنسيق المرحلة الاولي 2021 عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بكتابة الرغبات لطلاب الثانوية العامة لتسجيل وتعديل رغبات 149685 طالب وطالبة خلال خمس أيام.

تنسيق الكليات 2021



٥ نصائح قبل ملئ الرغبات

5 نصائح قبل ملئ رغبات تنسيق الكليات 2021

١- قم بترتيب الكليات التي تريد الالتحاق بها في ورقة خارجية قبل تدوينها على موقع التسجيل، ترتيب الكليات التي تريد الالتحاق بها والتي تتناسب مع مجموعك أيضًا.

٢- أحرص على اختيار الكليات التي تكون داخل توزيعك الجغرافي وإذا قمت باختيار كلية خارج توزيعك الجغرافي فإن برنامج الحاسب سيقوم بتحذيرك، فضلا عن إن اختيار كلية خارج نطاقك الجغرافي سيجعل الأمر شاقًا إذا تم التحاقك بها.

٣- مكتب التنسيق يعتمد أخر تعديل قُمت به فتأكد مما تقوم به دائمًا، فهناك خطوات لن تستطيع تعديلها حال كتابتها بالفعل.

٤- يمكنك تعديل ترتيب الرغبات من خلال الأسهم التي تكون بالجانب.

٥- يجب مليء كل الخانات ليتم اعتماد الرغبات الخاصة بك، دون أن تنقص خطوة واحدة.

ملاحظة: حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال على رقم 19468.

تنسيق المرحلة الاولي 2021

تنسيق الثانوية العامة

وترصد «المصري اليوم» الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها للتسجيل:

موقع التنسيق الالكتروني

أولا: قم بالدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .

ثانيا: إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

ثالثا: قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مناسبا لك.

تابع ايضا: تنسيق 2021.. مؤشرات تنسيق كليات المرحلة الأولى ورابط تسجيل الرغبات من هنـــــا

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى.. خطوات التسجيل بالموقع (فيديو)