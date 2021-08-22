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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر بدأت الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

أضاف تاج الدين، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»: «أعداد الإصابات بكورونا تتزايد بنسب واضحة تماما، وستزداد بالفترة المقبلة حتى نصل للذروة، ومنها إن شاء الله للانخفاض».

تابع: «كلنا أمل أن الحالات تكون بسيطة ومتوسطة وهو ما نراه حتى الآن، لكن كل ما الحالات بتزيد الحالات اللي بتحتاج مستشفى ورعاية بتزيد».

فيما قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن وزيرة الصحة تجري اجتماعات يوميًا لمناقشة تطورت الوضع الوبائي لكورونا حتى وقت تناقص الحالات.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»: «لدينا خبرة كبيرة في مصر في التعامل مع إصابات فيروس كورونا»، مشيرًا إلى أن هناك تزايد ملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا في المحافظات، وتوقع الوصول لموجة رابعة منتصف سبتمبر.

ولفت إلى أن العالم كله يشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مردفا: «ما يهمنا ليس الأعداد فقط، وإنما تقليل حدة الأعراض، لذا نعمل على محور قلة الأعداد من خلال الإجراءات الاحترازية».

وأكد أن اللقاحات تحمي المواطن إذا أصيب بفيروس كورونا ألا تكون الإصابة شديدة، ونسبة الوفيات معدومة، مشددا على المواطنين الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن كل هيئات التدريس في الجامعات والمدارس سيتلقون اللقاح قبل العام الدراسي، مؤكدًا أن كل اللقاحات داخل مصر فعالة وآمنة، وموافق عليها من منظمة الصحة العالمية. واختتم: «زي ما عدينا الموجة الأولى والثانية والثالثة هنعدي الرابعة».