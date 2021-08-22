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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر بدأت الموجة الرابعة لفيروس كورونا.
أضاف تاج الدين، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»: «أعداد الإصابات بكورونا تتزايد بنسب واضحة تماما، وستزداد بالفترة المقبلة حتى نصل للذروة، ومنها إن شاء الله للانخفاض».
تابع: «كلنا أمل أن الحالات تكون بسيطة ومتوسطة وهو ما نراه حتى الآن، لكن كل ما الحالات بتزيد الحالات اللي بتحتاج مستشفى ورعاية بتزيد».
فيما قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن وزيرة الصحة تجري اجتماعات يوميًا لمناقشة تطورت الوضع الوبائي لكورونا حتى وقت تناقص الحالات.
وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»: «لدينا خبرة كبيرة في مصر في التعامل مع إصابات فيروس كورونا»، مشيرًا إلى أن هناك تزايد ملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا في المحافظات، وتوقع الوصول لموجة رابعة منتصف سبتمبر.
ولفت إلى أن العالم كله يشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مردفا: «ما يهمنا ليس الأعداد فقط، وإنما تقليل حدة الأعراض، لذا نعمل على محور قلة الأعداد من خلال الإجراءات الاحترازية».
وأكد أن اللقاحات تحمي المواطن إذا أصيب بفيروس كورونا ألا تكون الإصابة شديدة، ونسبة الوفيات معدومة، مشددا على المواطنين الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأشار إلى أن كل هيئات التدريس في الجامعات والمدارس سيتلقون اللقاح قبل العام الدراسي، مؤكدًا أن كل اللقاحات داخل مصر فعالة وآمنة، وموافق عليها من منظمة الصحة العالمية. واختتم: «زي ما عدينا الموجة الأولى والثانية والثالثة هنعدي الرابعة».