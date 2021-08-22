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تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على آخر موعد للتسجيل في اختبار القدرات بالكليات

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تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على آخر موعد للتسجيل في اختبار القدرات بالكليات تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على آخر موعد للتسجيل في اختبار القدرات بالكليات

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يغلق باب تسجيل الرغبات في موقع التنسيق الإلكترونى غداً الاثنين باب حجز اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات .

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق للقبول بالجامعات أنه لن يتم مد باب التسجيل في امتحانات القدرات للكليات 2021 مرة أخرى مؤكداً أن آخر موعد لتسجيل الرغبات السابعة من مساء غدا الاثنين في موقع التنسيق الإلكترونى

1- كليات الإعلام .. من خلال امتحان قدرات إعلام 2021

2- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف)، والفنون الجميلة بقسمى (الفنون والعمارة ).

3- كليتى التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان .

4- كلية التربية الفنية بجامعة المنيا

5- شعبتى (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر".

6- شعبتى (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتى التربية جامعتى قناة السويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية

7- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف

8- كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض

9 - كليات السياحة والفنادق.

المصرى اليوم

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