«الصحة» تكشف تفاصيل جديدة عن بروتوكول علاج كورونا

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن وزارة الصحة لم تتوقف عن العمل والاستعداد لمواجهة فيروس كورونا على مدار الشهرين الماضيين رغم انخفاض أعداد الإصابات تحسبًا لحدوث أي تغير جيني بالفيروس.

وأشار «حسني»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد، إلى أنهم قاموا بتحديث بروتكول علاج فيروس كورونا، معلنًا أنه تمت إضافة العلاج بالأجسام المضادة للحالات البسيطة في بروتكول العلاج، كما تم إضافة بعض الأدوية لعلاج الحالات الشديدة.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه تم إضافة أدوية تؤخذ عن طريق الفم لتقوية المناعة، ومنع حدوث تليفات على الرئتين، منوها بأنهم يعملون على منع حدوث مضاعفات الإصابة.