البريد المصري: هدفنا الرئيسي تقديم الخدمات بشكل أسرع وأبسط

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قال أحمد منصور، الأمين العام لهيئة البريد المصري، إن هيئة البريد والبنك المركزي يكملان بعضها البعض لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن البريد لديه أكثر من 20 مليون حساب، وسيستحوذ البريد المصري على ثلث ماكينات الصراف الآلي في القطر المصري لتغطية مصر بالكامل.

وتابع «منصور»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الدولة اعتمدت خلال الفترة الماضية على شبكة البريد في تقديم الخدمات بشكل إلكتروني، مشيرًا إلى أن المواطن يستطيع الحصول على الكثير من الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالبريد.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للبريد خلال الفترة الأخيرة هو تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، لكي يتم تقديم الخدمات للمواطن بشكل أسرع وأبسط، حتى لا يحتاج المواطن زيارة الفروع بشكل كثير مثل السابق.