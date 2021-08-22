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البريد المصري: البنوك مؤمنة بنسبة 100% ضد أي عملية اختراق

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البريد المصري: البنوك مؤمنة بنسبة 100% ضد أي عملية اختراق البريد المصري: البنوك مؤمنة بنسبة 100% ضد أي عملية اختراق

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قال أحمد منصور، الأمين العام لهيئة البريد المصري، إن البنوك مؤمنة بنسبة 100% ضد أي عملية اختراق للحصول على بيانات العملاء، ولكن مشكلة تسريب البيانات تأتي من العميل بسبب عدم وعي العميل بأهمية الحفاظ على بياناته، معقبًا: "مش أي حد يكلمك في التليفون تديله بياناتك".

وتابع "منصور"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن هناك ابتكار في عمليات النصب والاحتيال بشكل مستمر، وهذا الابتكار يتطور منع تطور التكنولوجيا، مشددًا على ضرورة حفاظ العميل على بياناته وعدم تسريب بياناته لأي شخص، معقبًا: "مستحيل حد يتصل من البنك ويطلب بياناتك".

ولفت إلى أن المواطن عندما يكتشف ضياع بطاقته الائتمانية يعمل على وقف الكارت لضمان عدم استخدام الكارت بأي شكل من الأشكال، سواء أون لاين أو عن طريق الصراف الآلي

المصرى اليوم

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