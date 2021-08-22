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أفغانستان تحت حكم طالبان.. تعرّف على الطائرة الأمريكية التي تنقل الأفغان للخارج

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أفغانستان تحت حكم طالبان.. تعرّف على الطائرة الأمريكية التي تنقل الأفغان للخارج أفغانستان تحت حكم طالبان.. تعرّف على الطائرة الأمريكية التي تنقل الأفغان للخارج
قامت بإجلاء 823 مواطنًا دفعة واحدة ونقلهم بأمان.. بينهم 183 طفلاً

أفغانستان تحت حكم طالبان.. تعرّف على الطائرة الأمريكية التي تنقل الأفغان للخارج

منذ دخول طالبان العاصمة الأفغانية كابل في 15 أغسطس الجاري، قامت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية بإجلاء 823 مواطنًا أفغانيًا دفعة واحدة ونقلهم بأمان، وكان من بينهم 183 طفلاً.

وتفصيلاً، يمثل هذا العدد رقمًا قياسيًا للطائرة "بوينغ سي-17 غلوبماستر 3"، وهي طائرة نقل عسكري ذات أربعة محركات وكانت اللاعب الرئيس في الجسر الجوي من مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة كابل، حسب الإذاعة البريطانية BBC .

وطورت هذه الطائرة في الثمانينيات وبدأت أولى رحلاتها في التسعينيات، وتخدم الآن في العديد من دول العالم لنقل القوات والبضائع وأحيانًا الأشخاص المعرضين للخطر.

طائرات النقل سي-17 نقلت 17 ألف شخص من الأمريكيين والأفغان من مطار كابول بعد سيطرة طالبان على البلاد.

ووضعت امرأة أفغانية طفلها على متن الطائرة سي-17 يوم الأحد. وكانت قد فاجأها المخاض بينما كانت في رحلة إجلاء إلى ألمانيا.

ووفقًا لكتيب القوات الجوية الأمريكية حول الطائرة، فقد تم تصميمها لحمل ما يصل إلى 77519 كجم من البضائع، حيث يمكن للمركبات المدرعة والشاحنات وحتى دبابات قتالية أن تصعد على متنها.

ويقودها طاقم مكون من ثلاثة أشخاص، اثنان من الطيارين ومدير التحميل، ويتم شحن الطائرة من خلال باب الشحن الخلف، ويمكن للطائرة التحليق لمدى يبلغ 4445 كيلومترًا، ويبلغ طول الطائرة 53 مترًا، وطول جناحيها 51.75 مترًا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في إفادة صحفية يوم السبت الماضي إن 17 ألف شخص نقلوا جوًا من مطار كابل حتى الآن، من بينهم 2500 مواطن أمريكي.

ويحاول المسؤولون تكثيف عمليات الإجلاء، فيما قال بيان للبنتاغون يوم الأحد إن ستستخدم 18 طائرة تجارية للمساعدة في نقل الناس إلى خارج البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية