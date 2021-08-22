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الإمارات تدين محاولة الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

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الإمارات تدين محاولة الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة الإمارات تدين محاولة الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
أكدت تضامنها مع المملكة والوقوف معها ضد كل تهديد يطال أمنها

الإمارات تدين محاولة الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية اليوم، بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط في المملكة العربية الشقيقة، بطائرة درون بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان لها - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، حسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وحثّت الوزارة، المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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