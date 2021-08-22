انتحار سائق بشنق نفسه في قنا

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لقي سائق توك توك مصرعه الأحد أثر قيامة بشنق نفسه بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف في قنا.

وتلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مستشفى الوقف المركزي باستقبال شاب مصاب بخنق في الرقبة، تُوفى قبل إسعافه بقرية المراشدة التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة للشاب منصور محمد محمد، 21 عامًا، سائق توك توك وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف.

فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.