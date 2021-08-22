الكويت توافق على عبور 5 ألاف أفغاني في طريقهم لأمريكا

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أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، الموافقة على عبور 5000 أفغاني سيتم إجلاؤهم إلى الولايات المتحدة.

وأمس السبت، ثمنت الولايات المتحدة جهود الكويت في عمليات إجلاء الأمريكيين من أفغانستان، معربة عن بالغ شكرها للكويت وعدد من الدول التي ساهمت في تسهيل عبور الأمريكان الذين تم إجالؤهم من العاصمة الأفغانية كابول إلى مناطق آمنة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتة «كونا» عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قوله: إن «الكويت والبحرين وقطر والإمارات والدنمارك وألمانيا وإيطاليا وكازاخستان وطاجيكستان وتركيا والمملكة المتحدة وأوزبكستان، ساهمت في تسهيل عبور المواطنين وإجلاء الأمريكان من أفغانستان عبر أراضيها إلى بر الأمان» .