الصحة تكشف هل يؤثر لقاح كورونا على الصحة الإنجابية للرجل والمرأة؟

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قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن كل ما نشر عن أن هناك لقاحات مضادة لكورونا تصيب بالتجلط أكاذيب، مشيرًا إلى أن ما يحدث أن المواطن يكون لديه قابلية للتجلط، وليس أن اللقاح يسبب تجلط.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن اللقاح لا يؤثر على الصحة الإنجابية للرجل أو المرأة، ولا يسبب الإصابة بالفيروس لأن الفيروس المستخدم في تصنيع اللقاح ميت.

وعن سبب عدم تلقيح الحوامل، قال الدكتور حسام حسني، إنه أخلاقيًا لا يجوز عمل دراسة على سيدة حامل إلا بعد موافقتها، ولا توجد سيدة حامل ستقبل أن تخضع للاختبارات.

وأكد أنه لا يوجد أي بروتوكول علاجي ثابت يطبق على كل مصابي كورونا، وأن كل حالة لها بروتوكول مناسب لها، مشيرًا إلى أن الأدوية الوقائية أيضًا لها أضرار، ولا يجب تناول الأدوية إلا بإشراف طبيب.