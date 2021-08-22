الصحة تكشف هل يؤثر لقاح كورونا على الصحة الإنجابية للرجل والمرأة؟

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قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن كل ما نشر عن أن هناك لقاحات مضادة لكورونا تصيب بالتجلط أكاذيب، مشيرًا إلى أن ما يحدث أن المواطن يكون لديه قابلية للتجلط، وليس أن اللقاح يسبب تجلط.
وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن اللقاح لا يؤثر على الصحة الإنجابية للرجل أو المرأة، ولا يسبب الإصابة بالفيروس لأن الفيروس المستخدم في تصنيع اللقاح ميت.
وعن سبب عدم تلقيح الحوامل، قال الدكتور حسام حسني، إنه أخلاقيًا لا يجوز عمل دراسة على سيدة حامل إلا بعد موافقتها، ولا توجد سيدة حامل ستقبل أن تخضع للاختبارات.
وأكد أنه لا يوجد أي بروتوكول علاجي ثابت يطبق على كل مصابي كورونا، وأن كل حالة لها بروتوكول مناسب لها، مشيرًا إلى أن الأدوية الوقائية أيضًا لها أضرار، ولا يجب تناول الأدوية إلا بإشراف طبيب.