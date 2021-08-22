توقيع الكشف الطبي على 800 مريض في قافلة طبية غرب الأقصر

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نظمت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، الأحد، قافلة طبية بقرية حاجر الضبعية غرب الأقصر، لمدة يومين، في 6 تخصصات باطنة، وأطفال، وعظام، ورمد، ونساء وتوليد، وجلدية، وتم الكشف على 800 حالة وصرف العلاج اللازم لهم.

وتمت القافلة تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وبرعاية المستشار مصطفى الهم، محافظ الاقصر، وفي إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية إلى جميع المناطق والفري الأكثر احتياجا، ووفقا لمبادرة القوافل الطبية التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،

وتمت القافلة في عدد من التخصصات الطبية المتنوعة ( باطنه، جراحة، نساء، أطفال، أسنان، تنظيم أسرة، وقرارات علاج على نفقة الدولة) إلى جانب معمل للتحاليل الطبية، وأجهزة الأشعة المتنقلة، وصيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة .



وشهدت القافلة إقبال كبير من أهالي القرية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي 360 حالة في اليوم الأول، و456 حالة في اليوم الثاني، وتحويل 22 حالة على مدى اليومين لمستشفيات وزارة الصحة بالاقصر، كما تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي عدد 222حالة باطنه، وعدد 74 حالة جراحة، وعدد 215 حالة أطفال، وعدد 122 حالة نساء، وعدد 159حالة أسنان ،و 44 تنظيم أسرة على مدى اليومين .



وتضمنت القافلة الطبية المجانية قامت بعمل تحاليل طبية باجمالى 75 حالة وأمراض متوطنة بإجمالي عدد 77 حالة، وتوقيع الكشف بالأشعة على عدد 11 حالة، و62حالة بالسونار، إضافة لتوقيع الكشف المبكر على 24 حالة، وتنفيذ 2 حالة قرار على نفقة الدولة، بجانب الاهتمام بالثقافة والتوعية الصحية لعدد 109 حالة من أبناء القرية، بتقديم كافه الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة الطبية وأداء عملها على أكمل وجه، وتذليل كافة العقبات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.