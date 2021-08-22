رئيس جامعة الزقازيق يتفقد التجهيزات والتشطيبات النهائية لمستشفى الطوارئ (صور)

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تفقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، الأحد، أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية لمستشفى الطوارئ استعداداً لدخولها مجال الخدمة الطبية أول العام القادم، معلناً أن العمل يسير على قدمٍ وساق، وتعد المستشفي أحد المشروعات القومية والصروح الطبية الضخمة في شرق الدلتا، والتى من المقرر أن تقدم خدماتها لمواطني محافظة الشرقية والمحافطات المجاورة.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة عبدالسلام عيد عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور يحي زكريا العميد الأسبق لكلية طب الزقازيق وأستاذ الجراحة، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وخلال الزيارة تفقد رئيس الجامعة أجنحة وعيادات الدور الأول والثاني والثالث، وغرف الطوارئ وشبكات مقاومة وانذار الحريق، وشبكة الغازات، وشبكات التيار ومحولات الكهرباء، موضحا أن إنشاء مستشفي الطوارئ يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى رفع مستوي الإمكانيات والإستعدادات اللازمة لإستقبال جميع حالات الطوارىء، لتلقي العلاج دون الحاجة إلى نقلهم إلى أماكن أخرى .

وأكد رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية اليوم للإنشاءات بالمستشفي ،على ضرورة سرعة الإنتهاء من الأعمال وتذليل المعوقات لتسليمها ودخولها الخدمة في التوقيتات المحددة وطبقاً للمواصفات القياسية، واستمع رئيس الجامعة خلال الزيارة لشرح تفصيلي لمراحل تنفيذ المستشفي والذى تبلغ تكلفته مليار و٢٠٠ مليون جنيه، وتضم ٢٥٠ سرير إقامه و٦٠ سرير عناية مركزة و١٣ غرفة عمليات، وتتكون من بدروم، ودور أرضي وعدد 6 أدوار علوية ويشمل الإستقبال،وعيادات خارجية، وغرف عمليات متطورة، ومعامل تحاليل، ومعامل أشعة،وغرف عناية مركزة،ووحدة مناظير ،وعيادات متابعة بالإضافة إلى استراحات وقاعات الطعام وكافيتريا للزوار.