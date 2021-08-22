«مانشستر سيتى» يخطط لضم نجم برشلونة الصيف المقبل

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يخطط نادى مانشستر سيتى الإنجليزى، للتعاقد مع إيايكس موريبا، لاعب خط وسط نادى برشلونة الإسبانى، خلال صيف 2022، في صفقة انتقال حر.

وينتهى عقد موريبا مع النادى الكتالونى هذا الصيف، ويرفض اللاعب حتى الآن كل عروض التجديد مع البارسا. وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن موريبا مطلوب من قبل لايبزيج وتشيلسى خلال الميركاتو الصيفى الجارى، مشيرة إلى أن مانشستر سيتى يستهدف أيضًا ضم موريبا لكن بشرط أن يأتى مجانًا في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب يفضل الانتقال إلى مانشستر سيتى، لأنه سيحصل على مكافأة توقيع من النادى الإنجليزى.

وأكدت أن برشلونة يقيم موريبا بـ 20 مليون يورو، لكن هذه الأموال ستتناقص إذا رفض اللاعب التجديد واستمر مع الفريق في الموسم الحالى. وقالت تقارير إسبانية إن برشلونة ينوى وضع موريبا في المدرجات طوال الموسم، ردًا على تمرده ورفض التوقيع على عقد جديد.

وفى ذات السياق، حسم نادى أرسنال الإنجليزى موقفه من التعاقد مع البرازيلى فيليب كوتينيو، لاعب وسط برشلونة، خلال الميركاتو الصيفى الجارى. وكانت تقارير إسبانية كشفت مؤخرًا أن برشلونة قد يجرى صفقة تبادلية مع أرسنال، تتضمن كوتينيو وبيير إيميريك أوباميانج (مهاجم الجانرز).

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، فأن أرسنال غير مهتم بالتعاقد مع كوتينيو، كما أن النادى اللندنى يتمسك باستمرار أوباميانج وألكسندر لاكازيت هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أرسنال تعاقد مؤخرًا مع مارتن أوديجارد من ريال مدريد، الذي يلعب في نفس مركز كوتينيو. ووفقًا لتقارير إسبانية، فإن برشلونة يسعى للتخلص من كوتينيو سواء على سبيل الإعارة أو من خلال بيع نهائى، لتقليل الرواتب داخل الفريق.

ومن جانبه دخل نادى فيورنتينا الإيطالى في صراع التعاقد مع ميرالم بيانيتش، لاعب خط وسط النادى الكاتالونى في الفترة الجارية.

وأكدت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن فيورنتينا دخل ضمن الصراع للحصول على خدمات بيانيتش إلى جانب روما، رغم رغبة اللاعب في لم الشمل مع ماكس أليجرى في يوفنتوس، والعودة إلى صفوف السيدة العجوز.

واوضحت: «يوفنتوس لاعب إضافى في الوسط حتى يتم بيع آرون رامسى أولًا»، وقالت: «من الممكن أن يعود اللاعب إلى روما بوجود جوزيه مورينيو خيارًا، بينما دخل فيورنتينا بقوة للتنافس ومحاولة إقناعه بالانتقال إلى فلورنسا هذا الموسم».