«إنتر ميلان» يخطط للتعاقد مع «تورام»

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يسعى نادى إنتر ميلان الإيطالى للتعاقد مع الفرنسى ماركوس تورام، مهاجم فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألمانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن إدارة انتر ميلان تسعى للحصول على خدمات تورام، خلال الميركاتو الصيفى، من أجل تعويض رحيل البلجيكى روميلو لوكاكو، والذى انضم لصفوف تشيلسى الإنجليزى.

وأكدت الصحيفة أن العرض الأول من جانب إنتر ميلان هو 20 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو، مكافآت مع عقد حتى يونيو 2026 براتب سنوى 3.5- 4 ملايين يورو. وأوضحت أن النادى الألمانى نحو 30 مليون يورو وذلك من أجل الموافقة على رحيل المهاجم، صاحب الـ24 عامًا، إلى انتر ميلان، خلال الصيف الجارى. وأشارت إلى أنه حال لم ينجح إنتر ميلان في التعاقد مع تورام، فسوف يتجه الفريق للتوقيع مع الأرجنتينى خواكين كوريا مهاجم لاتسيو والذى يعرفه سيمونى إنزاجى جيدًا.